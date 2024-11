Oasport.it - LIVE Paolini-Sramkova 6-2, 6-1, Italia-Slovacchia 2-0 BJK Cup in DIRETTA: CAMPIONESSE DEL MONDOOOOOOOO!!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUP20.12 Jasmine, Sara Errani, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan. Tathiana Garbin la capitana coraggiosa. Questi i nomi delle guerriere azzurre che hanno fatto la storia a Malaga.20.11 Jasmineha spazzato via Rebeccaper 6-2, 6-1 in appena un’ora e 5 minuti. Troppo superiore.20.10 L’torna a vincere la Billie Jean King Cup dopo 11 anni. E’ il quinto trofeo della storia! CAMPIONI DELOOOOOOOOO!!!20.09 Questa vittoria va dedicata a Tathiana Garbin!!! Tutti sappiamo quello che ha passato! E’ stata una guerriera, nessuna come lei si merita questa gioia incommensurabile!AAAAAAAAAAAAAAA!!!!AAAAAAAAAAAAAAA!!!AAAAAAAAAAAAAAAA!!!DELOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!40-30pesca il jolly: diritto incrociato vincente in corsa.