Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 0-2, Europei curling femminile in DIRETTA: le avversarie avanti dopo il primo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:19 Brava Constantini a limitare i danni. Buono il tiro di Morrison che porta in dote due punti.ilend0-213:17 Bella la bocciata di Costantini che spazza una stone collocando la propria pietra da quella scozzese. Il pericolo di tre punti dovrebbe essere sventato. Verosimilmente ne arriveranno solo due. Ma aspettiamo.13:16 la Svezia si difende mettendo una stone di protezione. the pressure is on. Vediamo che si inventa Constantini13:14 Errore per Constantini che prende male la stone avversaria. C’è il rischio concreto di subire tre punti in questo end inaugurale13:12 Laci prova e ne mette tre in proiezione in zona punti. Serve una doppia bocciata di Stefania.13:11 Va leggermente lungo il tentativo di Zardini-Lacedelli.