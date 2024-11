Ilrestodelcarlino.it - Le 24 torri che vigilano sulla città: storia, leggende e famiglie famose

Bologna, 20 novembre 2024 – Non solo la Torre dell’Asinelli e la Garisenda, ovviamente. Ma una moltitudine di monumenti e simboli che hanno reso Bologna non solo la Rossa, la Grossa e la Dotta, ma anche la Turrita. Oggi di, in, ne restano 24. C’è la Prendiparte, che svetta nell’omonima piazzetta e risale al dodicesimo secolo, dove in passato venne istituito il carcere della Curia e dove, nei piani intermedi, restano ancora le testimonianze lasciate dai prigionieri con le scritte che raccontano la vita all’interno della prigione. Detta la ‘coronata’ a causa della risega che le dona il motivo a corona visibilesommità, con i suoi 59 metri e mezzo è la terza torre più alta della, dopo l’Asinelli e la Torre degli Azzoguidi. C’è la Torre della Specola, in via Zamboni, nata per volere dello scienziato Luigi Ferdinando Marsili e famosa per essere stata teatro di fondamentali esperimenti astronomici, oltre che sede oggi del Museo astronomico dell’Alma Mater.