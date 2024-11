Gaeta.it - La facciata del Teatro alla Scala di Milano torna a brillare: il restauro si avvicina alla conclusione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildi, un simbolo della lirica, si prepara a celebrare la nuova stagione con unarestaurata che riportaluce i colori originali. A distanza di vent’anni dall’ultimo intervento, questi lavori di conservazione sono stati avviati a febbraio e hanno interessato laprincipale per dieci mesi. La rimozione del ponteggio in piazza dellaè in fase avanzata e il risultato delè già evidente, promettendo una vista mozzafiato per gli appassionati di opera.dettagli deldellaIldelladelha richiesto 240 giorni di lavoro e ha incluso diverse operazioni fondamentali. Il team di esperti ha effettuato un’accurata pulitura delle superfici, consolidamento dei materiali e protezione degli elementi architettonici.