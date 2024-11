La bufala della bandiera arcobaleno vietata alla Coppa del mondo per club FIFA 2025

Leggi su Open.online

A seguitovittoria di Donald Trump alle presidenziali americane, così come all’odio del socio Elon Musk per la cosiddetta ideologia woke, circola la presunta notizia che il massimo campionato di calcio degli Stati Uniti, la Major League Soccer (MLS), avrebbe vietato permanentemente ladalle proprie competizioni, inclusa ladelper. Risulta una totale falsità.Per chi ha frettaMLS enon hanno rilasciato alcun regolamento in tal senso.I post social in italiano sono la traduzione del titolo di un articolo pubblicato su Essports.com.Essports.com è un sito che si dichiara satirico.AnalisiTra i post più condivisi troviamo quellopagina US Life Dailly: «Bandiere dell’orgoglio vietate in modo permanente dMLS per ladelper, “Basta con i Pride woke”».