Calciomercato.it - Juventus, la scelta di Giuntoli non convince: “Uno svincolato per l’attacco”

Leggi su Calciomercato.it

Intervenuto nel corso della diretta su TvPlay, il grande ex ha toccato diversi temi in casa bianconera: a cominciare dalla situazione riguardante il reparto offensivo, ma non soloArchiviata una sosta per le Nazionali piuttosto negativa per laa causa dell’infortunio accorso a Dusan Vlahovic, la ‘Vecchia Signora’ sta preparando il big match contro il Milan in programma sabato alle 18. In occasione della sfida contro i rossoneri, però, Thiago Motta dovrà fare i conti con una formazione piuttosto rimaneggiata., ladinon: “Unoper” (LaPresse) – Calciomercato.itCon Vlahovic e Nico Gonzalez indisponibili, infatti, a partire titolare nel cuore delbianconero potrebbe essere Weah, reduce da un inizio di stagionente, impreziosito dall’ultimo gol con gli USA.