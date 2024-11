Iltempo.it - Il retroscena sulla nomina di Manfredi all'Anci: decisa un mese fa a casa Rutelli

Leggi su Iltempo.it

L'imprimatur alla candidatura di Gaetano, eletto alla guida dell', in realtà fu stabilito già unfa. Esattamente nel salotto romano di Francescoe Barbara Palombelli, con i commensali chiamati a festeggiare in anticipo il compleanno di Goffredo Bettini. E che commensali poi. Oltre al già citato sindaco di Napoli, l'evergreen Dario Franceschini, che smessi i panni da ministro della cultura, continua ad annaffiare la sua ‘creatura' preferita, ovvero il Pd, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che una qualche conoscenza sul tema in discussione, ce l'ha sicuramente. Insomma tutti cari amici di Giuseppe Conte, il quale a sua volta ha un rapporto strettissimo con il festeggiato. Tantissimi ‘leggendari' genetliaci trascorsi insieme, preferibilmente in zona la Storta, nel giardinetto dell'abitazione dello storico autista del vero guru della sinistra, il mitico Libero.