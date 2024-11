Ilgiorno.it - Il miglior matematico d’Italia: "Non era una carriera progettata. Ho scelto l’università per sfida. Poi ho sempre lavorato con gioia"

È uno dei più eccellenti scienziati italiani e mondiali nel campo della matematica. Secondo la classifica “Top Mathematics Scientist 2022” è addirittura il primo in Italia, il quinto in Europa e quarantottesimo nel mondo. Alfio Quarteroni, 72 anni, vive a Lodi. Dopo essersi laureato in Matematica aldi Pavia, ha insegnato Analisi numerica nell’ateneo di Brescia fino al 1989, poi al Politecnico di Milano dove è rimasto sino al novembre 2017. Dal 1990 al 1992, è stato professore ordinario di Matematica neldel Minnesota a Minneapolis (negli Usa). Dal 1998 al 2017 è stato anche professore e direttore della cattedra di Modellistica e Calcolo Scientifico presso la scuola politica federale di Losanna. Nel 2002 ha inoltre fondato il “MOX”, Laboratorio di Modellistica e Calcolo Scientifico del Politecnico di Milano e ne è stato primo direttore sino al novembre 2022.