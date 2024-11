Il giorno più brutto della mia vita Rosita Celentano in lutto | ha aspettato prima di condividere questo dolore

Leggi su Caffeinamagazine.it

A Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti ma anche ospite di Silvia Toffanin a Verissimo,è stata spesso in tv ultimamente. Ma ora è sui social che si fa sentire e con una brutta notizia. Con un lungo post di addio, condito da tante belle foto, per quell’ultimo saluto che non avrebbe mai voluto dare.è in. Sta facendo i conti con la morte del suo cagnolino Morphine dopo 15 anni diinsieme. Se ne è andato la mattina del 15 novembre, ma solo 5 giorni dopo la conduttrice ha scelto di dare l’annuncio ai suoi utenti, con la consapevolezza che quello “resterà ilpiùmia”, scrive.Leggi anche: “Quanto ho pagato”. Antonio Cassano va a mangiare al ristorante del famoso, poi l’annuncio: “Mai più”in: “Ilpiùmia”“Quell’attimo di sospensione appena, fra le mie braccia, fai l’ultimo respiro! – continua nella lettera d’addio pubblicata su Instagram – Ho sempre sentito che tu fossi un cane speciale e questi 15 anni assieme, anche se adesso sembrano svaniti improvvisamente, sono tutti sotto la mia pelle, parte delle mie cellule e sopratutto guida delle mie emozioni! Mi manchi Morphine!”prosegue e sottolinea che “ognuno di noi è unico ma tu per me eri più unico di tutti! Sono grata di aver goduto ogni istantenostraassieme; di averti avuto sempre addosso (quando me lo concedevi!)”.