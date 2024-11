Quifinanza.it - Guerra Ucraina, Putin minaccia l’atomica dopo l’ok degli Usa ai missili Atacms

L’ha sparigliato le carte del conflitto: per la prima volta,statunitensi a lungo raggio hanno colpito il territorio russo, puntando dritti sulla regione di Bryansk. L’operazione, confermata da Kiev, ha mandato su tutte le furie il Cremlino, che ha immediatamente rilanciato minacce nucleari e accuse contro l’Occidente. Un passo che alza la posta su un tavolo già carico di tensioni, è proprio il caso di dirlo, esplosive.Nel frattempo, al G20 di Rio, Giorgia Meloni conferma il sostegno italiano all’: “Resteremo al fianco di Kiev”. Critica verso Mosca, la premier parla dell’importanza di un’Europa compatta e si dice pronta a rinnovare il decreto per l’invio di armi.rilancia con la “nuova dottrina”La reazione di Mosca non si è fatta attendere. Vladimirha firmato un decreto che cambia le regole del gioco sull’uso delle armi nucleari.