Guardare l'arte per "vederla" davvero: in un libro le lezioni di bellezza del professor Nicolucci

«Esiste la storia del?». Con questa domanda provocatoria ma necessaria, Robertoe di storia delmoderna presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, dà inizio a un viaggio nel mondo delattraverso le maggiori opere in un, “Capolavori e contesti. Fondamenti di storia delModerna”, Edipress Marconi, E.45).Un viaggio non solo metaforico ma quanto mai fisico, reale, perché «da qualunque parte la si affronti, . la storia delè soprattutto geografia del». Si tratta di un percorso – atlante alla mano – alla scoperta dei più grandi artisti dell’epoca moderna, dentro e fuori i confini italiani; si tratta di seguirne i passi, di osservarne influenze e commistioni. Dai contesti ai capolavori e viceversa, il territorio analizzato per spiegare pennellate e prospettive, che a loro volta possono mostrare i mutamenti geopolitici e sociali.