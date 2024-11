Liberoquotidiano.it - "Fuori i fascisti". Così la sinistra caccia i giovani della Meloni. Furia FdI: "Teppaglia rossa" | Video

dall'Università", più insulti e contumelie varie.i collettivi dihanno letteralmenteto idi Fratelli d'Italia davanti alla sedefacoltà di GiurisprudenzaUniversità La Sapienza di Roma. Un nuovo episodio di intolleranza e di odio politico che indigna anche il partito di Giorgia. L'agguato aidi Azione Universitaria è avvenuta intorno alle 18, tanto da costringere le forze dell'ordine a intervenire. "Gli aggressori, composti per la maggior parte da non studenti dell'ateneo, hanno deliberatamente provocato i nostri ragazzi sia verbalmente che fisicamente - dichiara in una nota il presidente di Gioventù nazionale di Roma, Francesco Todde -. Questi atti di violenza e intimidazione sono inaccettabili e rappresentano un grave attacco non solo alla libertà di espressione e di partecipazione democratica, ma anche alla serenitàvita accademica".