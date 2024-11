Ilrestodelcarlino.it - Francesca Lucchi ce l’ha fatta. Bulbi spera nel ripescaggio

Il territorio cesenate mantiene una rappresentanza nella nuova assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna. Tra i cinquanta consiglieri eletti (34 per la maggioranza che sostiene Michele de Pascale e 16 per l’opposizione) ci sarà infatti di certo almeno. L’attuale assessora alle attività produttive della giunta comunale guidata da Enzo Lattuca ha infatti visto arrivare la fumata bianca nella serata inoltrata di lunedì, grazie ai conteggi dei ‘resti’ dei voti calcolati su base regionale. Inizialmente il territorio di Forlì Cesena in relazione al Pd aveva visto promuovere solo i due esponenti forlivesi Daniele Valbonesi e Valentina Ancarani (che hanno ottenuto rispettivamente 9.455 e 8.685 preferenze). Che la partita non fosse chiusa era però stato velocemente chiaro agli addetti ai lavori, abituati a nuotare in mezzo al labirintico mare dei numeri elettorali.