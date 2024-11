Anteprima24.it - FOTO/ Le star di cinema e TV nell’Irpinia del gusto e dei motori

Tempo di lettura: 2 minutiManca davvero poco per scoprire perché Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo abbiano trascorso una intera giornata a Montevergine in compagnia di Carlo Cracco. Ma, soprattutto, perché mai fossero alla guida di auto da rally lungo il percorso che fu tracciato di gara per la storica Cronoscalata, da Ospedaletto d’Alpinolo verso il Santuario.Da domani è infatti in programmazione su Amazon Prime la nuova stagione di Dinner Club, il programma che lo chef stellato conduce nella ricerca dele delle identità dei territori. Alcune delle quali ancora tutte da rivelare, proprio come l’animastica della provincia di Avellino.Una Irpinia terra diche gli autori del format hanno scoperto dalle pagine di “Circuiti Verdi Assi del Volante 1928 1992“, il libro di Salvatore Tarantino edito dalla Renato Pergola Editore e navigando in “Automobilismo Irpino”, il sito e la pagina Facebook che da 15 anni racconta la storia e l’attualità delle quattro ruote di Irpinia.