Ilgiorno.it - Fnm, ok al piano strategico. Gli investimenti? Mobilità green e rinnovabili

Milano, 20 novembre 2024 – “Per il prossimo quinquennio il Gruppo Fnm Spa si propone come un punto di riferimento per la promozione dello sviluppo e della competitività dei territori, rafforzando la propria strategia su due pilastri fondamentali: lasostenibile e l’energia rinnovabile”. Questo è quanto si legge nella nota con la quale il Gruppo che controlla Trenord, è titolare della concessione della Milano-Serravalle ed è a sua volta partecipato dalla Regione Lombardia (che ne detiene il 57,6% del capitale), ha annunciato l’approvazione delper il periodo compreso tra il 2024 e il 2029. Traguardi da tagliare L’obiettivo è “consolidare un polo per laintegrata e multimodale” con “particolare attenzione alla Lombardia” e contribuire alla transizione energetica, “diventando un operatore di riferimento nella produzione di energia fotovoltaica ed eolica oltre che nello sviluppo dell’offerta di idrogeno per supportare le reti di trasporto”.