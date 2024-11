Laprimapagina.it - Federica G.: “Fame”, il primo ep

Dal 22 novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ilEP diG.“” è un concept album che esplora il tema dei disturbi alimentari, in particolare l’anoressia, e il percorso di cura e rinascita dell’artista che ha affrontato in prima persona questa battaglia. Il titolo, che può essere letto in italiano come “” (intesa come desiderio o necessità di cibo) e anche in inglese come “” (che significa “fama”), ha un doppio significato. Da una parte fa riferimento alla lotta contro i disturbi alimentari e alla sensazione diche ne deriva, dall’altra sottolinea il desiderio di riscatto e di riconoscimento dopo aver vissuto un periodo difficile della vita.Ogni canzone dell’album segue un ordine cronologico che riflette le tappe principali del percorso di cura dell’artista, dalla fase più buia della malattia fino al giorno delle sue dimissioni dal centro di cura.