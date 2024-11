Quotidiano.net - Eolico e solare. L’elettricità è più verde

Il 2023 è stato un anno record per le fonti rinnovabili, in particolare per l’e il. Secondo i dati Terna sono stati installati, solo in Italia, 5,7 GW di nuova energia, con un aumento del 90% rispetto al 2022. Questa espansione delle rinnovabili (che dovrà triplicarsi perchè si possano raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati al 2050), unita all’aumento dell’elettrificazione dei consumi, richiede un importante sviluppo delle reti di distribuzione, l’elemento più rilevante nella transizione energetica. Sebbene la rete italiana sia fra le più all’avanguardia – grazie anche al Gruppo Enel e al suo approccio strategico basato su innovazione e continuo potenziamento – tutte le reti, anche a livello europeo, devono evolvere tecnologicamente. In primis, per incrementare l’hosting capacity, la capacità di accogliere nuova energia, non solo dagli impianti rinnovabili utility scale, ma anche da circa 1,7 milioni di prosumer (che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia) sul territorio italiano.