Due serate al Goldoni con ’Falstaff a Windsor’

Oggi e domani sera, alle 21, la stagione 2024/25 del teatrodi Bagnacavallo (in piazza della Libertà 17) prosegue con la commedia, liberamente tratta da ’Le allegre comari didi Shakespeare e adattata e diretta da Ugo Chiti. Il cast è composto da Alessandro Benvenuti (il protagonista), Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti, Elisa Proietti. In questo adattamento l’eroe e antieroe ’resuscita’ a Windsor (una rinascita espressamente richiesta dalla regina Elisabetta che gradiva vedere ancora sulla scena sir John Falstaff, magari nelle vesti di un canagliesco innamorato avanti con gli anni, dopo che la sua morte era stata annunciata nella parte iniziale dell’Enrico V) esprimendo, gigione e irridente, la natura del suo personaggio: un’arroganza aristocratica, con un sangue plebeo, popolaresco, che muta dalla rabbia al sarcasmo ma rimane disarmante, quasi patetico, perché non conosce, o non sa darsi, le regole e la consapevolezza dell’età che ’indossa’.