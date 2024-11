Movieplayer.it - Denzel Washington: la star di Il gladiatore II ricorda il suo periodo buio: "Ho fatto male al mio corpo"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore premio Oscar ha ripercorso la fase della sua vita con le droghe e l'alcol.si sta avvicinando al decimo anno di sobrietà, e ha confessato di non aver più bevuto da quando ho smesso. Nell'ultimo numero invernale di Esquire, laè protagonista in copertina e nell'intervista ha riflettuto sul suo rapporto con l'alcol. Tutto iniziò con il vino, e proprio attraverso il vino, ha coltivato il proprio rapporto con l'alcol:"Il vino è molto insidioso, è molto lento, non è come qualcosa che accade tutto d'un tratto" ha raccontato, che il mese prossimo compirà 70 anni e che attualmente è nelle sale con IlII. Bere il meglio "Non sono .