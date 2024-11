Quifinanza.it - Dal concordato preventivo fondi per ridurre aliquota Irpef del ceto medio, ma nulla è certo

Leggi su Quifinanza.it

L’obiettivo dichiarato del governo guidato da Giorgia Meloni è riuscire al’anche per il, ovvero per coloro che sono nella fascia di reddito tra i 50mila e i 60mila euro e che fin qui sono rimasti esclusi dalla riforma delle aliquote avviata lo scorso anno. Farlo, tuttavia, non è un’operazione di semplice fattura in quanto mancano ancora le adeguate coperture che, per il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, potrebbero arrivare dalla seconda raccolta del. La stima parla di 1,3 miliardi di euro.Riduzione dell’per ilMalgrado la nuova scadenza delsia stata fissata al prossimo 12 dicembre, il viceministro Leo ha da sempre grande fiducia nella raccolta diche potrebbe derivare da questa misura.