Curling Europei maschili 2024 | l’Italia cede all’extra end la Norvegia vince 10-7

Stop che complica il percorso delaglidi, in corso a Lohja, in Finlandia. Retornaz e compagni, infatti, disputano una partita sottotono contro lae cedonoend per 10-7. Gli Azzurri devono rincorrere già dopo il secondo end, in cui arriva un solo punto. La partita è “sporca”, con sbavature da una parte e dall’altra, e infatti l’errore grossolano di Ramsfjell nel terzo end permette aldi pareggiare in quello successivo (3-3). Dopo il punto nell’ottavo end e l’annullamento del nono, si arriva al decimo con ladi mano: nel momento decisivo, Retornaz piazza una stone in casa che sembra “facile” per Ramsfjell, il quale però manda troppo corto e permette aldi strappare la mano. Si vaend, in cui gli Azzurri non riescono a risolvere una situazione di doppia stone norvegese in casa con Ramsfjell che chiude facilmente con altri tre punti.