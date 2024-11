Oasport.it - Coppa Davis 2024: i precedenti tra i giocatori dell’Italia e quelli dell’Argentina

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani, giovedì 21 novembre (ore 17.00), l’Italia del tennis sarà impegnata nei quarti di finale della Final Eight dia Malaga (Spagna). Al Palacio de Deportes José María Martín Carpena, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri giocheranno contro l’Argentina e sarà una sfida impegnativa.Spetterà a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e a Matteo Berrettini in singolare e a Simone Bolelli/Andrea Vavassori in doppio tenere alto il vessillo italico. Volandri confida, chiaramente, nella spinta che potrà dare il n.1 del mondo, reduce da una stagione fantastica, condita dal successo alle ATP Finals di Torino dove Sinner ha dato ancora una volta dimostrazione della propria forza.Jannik in questo incontro potrebbe affrontare uno tra Sebastian Baez e Francisco Cerundolo.