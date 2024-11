Lanotiziagiornale.it - Commissione Ue, alla fine è fumata bianca: via libera a Ribera e Fitto

Sembrava fatta. E invece no. Madi nuovo sì. Sulla nuovaUe è tornato lo stallo. Che si è poi sbloccato solo in tarda serata, quando i coordinatori delle commissioni Ambiente, Economia e Industria dell’Europarlamento hanno raggiunto un’intesa sul vianomina di Teresacome vicepresidente esecutiva. Raggiunto così anche l’accordo per la vicepresidenza esecutiva a Raffaele.In entrambi i casi sono state allegate delle dichiarazioni di accompagnamento al voto: peri Popolari hanno chiesto l’impegno di dimettersi in caso di indagini sull’alluvione di Valencia, peri Socialisti e ili hanno espresso riserve sulla vicepresidenza.L’accordo era stato trovato nel pomeriggio ma si è poi congelato durante le nuove audizioni dei commissari designati.