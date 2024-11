Gaeta.it - Blitz contro il lavoro nero: smascherate pratiche illecite in aziende agricole marchigiane

ilirregolare e le violazioni legate all'immigrazione clandestina, i carabinieri del nucleo ispettorato deldi Ascoli Piceno hanno condotto operazioni dillo nelle areedelle Marche, scoprendo tentativi di inserire 31 lavoratori stranieri in duesituate a Montefiore dell'Aso e Grottazzolina. Questilli si inseriscono nel quadro più ampio dell'applicazione del "decreto flussi 2024", la normativa che regola l'ingresso e la permanenza dei lavoratori extracomunitari in Italia.Le denunce e i reati accertatiLe indagini hanno portato alla denuncia di tre persone per diverse infrazioni. Tra i denunciati si trova un uomo di 56 anni originario del Bangladesh e una donna di 60 anni, italiana, residente nella provincia di Napoli, entrambi titolari dell'azienda agricola a Montefiore dell'Aso.