Batosta in casa Bersani | a Bettola la sua città la più votata è Ugolini e Fdi prende oltre il 505 per cento

Notizia di contorno gustosa nel dopo Regionali: inla piùè stata Elena, la candidata di Meloni e del centrodestra. Stiamo parlandi di, piccolo paese in provincia di Piacenza che ha dato i natali all’ex segretario e ministro dem. Sono quelle spigolature che non ti aspetti, quando, a risultato acquisito, si fa il bilancio dei piccoli centri. La sconfitta in Umbria e n Emilia Romagna è stata riconosciuta con molto far play da premier e alleati. Che anzi hanno augurato buon lavoro ai nei governatori assicurando collaborazione per il bene di tutti. Però qualche piccola “soddisfazione” è degna di nota. Qual è stato il contributo diall’elezione del candidato del centrosinistra? Quasi nullo, risultato è impietoso: 67,7% per, 29.9% per De Pascale.