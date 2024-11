Notizie.com - Base Unifil italiana colpita da 8 razzi, preoccupazione per 5 soldati della Brigata Sassari: “Attacchi intollerabili”

Le basimissione Onusono state ripetutamente colpite oggi: tra di esse anche la struttura dove è di stanza il contingente italiano.Unaè stata nuovamente attaccata in Libano. La struttura è statada 8: fortunatamente nessun soldato è rimasto ferito, anche se alcuni militari italiani sono rimasti sotto osservazione.da 8per 5: “” (ANSA FOTO) – Notizie.comL’attacco allarappresenta solo uno dei tre incidenti registrati in queste ore nell’area dove è in corso il confitto tra Israele e l’organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese Hezbollah. Stando alle prime ricostruzioni ad attaccare basi e mezzi delle Nazioni Unite sarebbero stati proprio i miliziani.