Bankitalia, capitale aggiuntivo non ha depresso banche in Borsa

I 'cuscinetti' dichiesti dalla Banca d'Italia allenell'aprile scorso (che sono stati costituiti anche con gli accantonamenti alternativi al pagamento della tassa sugli extraprofitti 2023 ndr) non hannoini titoli degli istituti di credito. E' la conclusione di una nota di stabilità finanziaria e vigilanza della Banca d'Italia diffusa oggi secondo cui nemmeno lecon "minore disponibilità diin eccesso" sono state penalizzate a Piazza Affari. La decisione, ricorda Via Nazionale "è stata presa in un contesto caratterizzato da una congiuntura favorevole per il settore bancario", dove i tassi alti hanno spinto il margine di interesse e quindi gli utili. In questo modo si "è ridotto il rischio di effetti pro-ciclici e massimizzando i benefici netti attesi associati alla decisione.