Avellino-Catania, trasferta vietata ai tifosi etnei

Tempo di lettura: < 1 minuto“In vista della gara, in programma sabato 23 novembre alle ore 15.00 allo stadio Partenio-Lombardi e valevole per la sedicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della Provincia diha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di“. E’ quanto si legge nella nota redata dall’FC, dopo la decisione del Prefetto di, Rossana Riflesso. Una decisione che era già nell’aria da qualche giorno, oggi confermata.: i dettagli per la prevendita bigliettiL'articoloaiproviene da Anteprima24.it.