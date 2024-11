Ilgiorno.it - A San Vittore Olona attivati progetti gratuiti tra rap e panchine viola

Per la Settimana dei Diritti dell’Infanzia, Sanha ribadito l’impegno per la prevenzione del disagio giovanile e la crescita integrale dei piccoli cittadini. Grazie alla stretta collaborazione con la scuola, sono statinumerosiper studenti e docenti, tra cui: educazione alla gentilezza, per promuovere buone pratiche relazionali e prevenire il bullismo, con attività creative come una canzone rap; opere artistiche e l’inaugurazione di una panchina; formazione sulla plusdotazione per sensibilizzare i docenti sulle necessità educative speciali dei bambini plusdotati. Infine visite gratuite al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, con trasporto e laboratori inclusi. Per gli studenti delle classi terze e quarte delle Elementari, il viaggio sarà occasione unica per sperimentare in laboratorio quanto appreso in classe, arricchendo il percorso educativo con esperienze pratiche.