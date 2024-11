Ilgiorno.it - Violenza sulle donne: "La rete di sostegno le aiuta a farsi avanti"

Alle porte dei due Centri antidi Castano Primo e Legnano hanno bussato nei primi nove mesi dell’anno 174, 110 delle quali hanno poi iniziato un percorso di aiuto: meno della metà, 51, hanno poi deciso di denunciare i loro aguzzini. A fare il punto della situazione ieri Antonella Manfrin (nella foto), coordinatrice del Centro antiche, alla presentazione delle iniziative previste per il 25 novembre, Giornata contro la, ha illustrato il bilancio dell’attività svolta da Filo Rosa Auser a Legnano e Sportello Antenna Antia Castano Primo. Un dato è evidente: la presenza di unadistando enormemente l’emersione di casi sommersi, ma il lavoro da compiere alla base, nel contesto sociale di riferimento, è ancora enorme. Per quanto riguarda le 110che si sono presentate nei due in 9 mesi, la valutazione del rischio è stata in 16 casi bassa, media in 55 e alta per 39.