Un genitore non sempre conosce tutta la verità in Un posto al sole

Rossella, oltre a subire mobbing dal primario per non aver ceduto alle sue avance, racconta a Silvia di aver ricominciato la storia con Nunzio. La mamma apprende la notizia con grande felicità. Ora qui, cari autori, dovremmo fermarci un attimo, magari al, e ragionare: ma come vi viene in mente che uno sciupafemmine come Nunzio Boschi, volubile e immaturo, che ha puntualmente tradito tutte le ragazze con cui è stato, venga accolto da una futura suocera (che è anche la sua datrice di lavoro) come una buona notizia? Capiamo il podio da eroe alla Nunzio Boschi e l’irrequietezza che abbatte la monotonia, ma quale mamma sarebbe contenta di vedere la figlia con un uomo che “una ne lascia e cento ne piglia”? E infatti anche adesso continua a stare con due piedi in una scarpa, e non regge più la scusa che si comporta così per non far soffrire nessuna.