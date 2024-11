Tvpertutti.it - UeD anticipazioni: Maria De Filippi caccia Alessio tronista, Cusitore va via

Le registrazioni di Uomini e Donne del 18 e 19 novembre 2024 hanno regalato momenti di tensione, abbandoni inaspettati e siparietti che non hanno mancato di far discutere. Dai colpi di scena nel Trono Classico fino alle dinamiche intricate del Trono Over, ecco tutto ciò che è accaduto nel dating show diDe.Ledi Uomini e Donne di cui siamo in possesso svelano che nella registrazione di lunedì 18 novembre 2024, è arrivata una segnalazione suPecorelli. Ilè stato accusato di essere stato avvistato in compagnia di una ragazza al di fuori del programma, violando una delle regole fondamentali. Dopo il confronto iniziale fuori dallo studio, né lui né le corteggiatrici sono rientrati in studio, lasciando tutto in sospeso.Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi, martedì 19 novembre 2024,ha cercato di difendersi affermando che si trattava solo di un'amica e che si era limitato a uscire con amici.