Stephen King annuncia l'arrivo del suo nuovo romanzo, Never Flinch

Il Re del Brivido è instancabile, ecco di cosa parlerà il suo ultimo, che vedrà il ritorno di alcuni personaggi ben noti ai Fedeli Lettori. Instancabile. Per il maestro dell'horror il tempo sembra non passare mai, visto che è inunda brivido. Il titolo della storia, che uscirà nelle librerie americane il 27 maggio 2025, è(Non sussultare mai in italiano, ndr). Secondo le prime anticipazioni svelate da Entertainment Weekly ilè raccontato dal punto di vista del misterioso Trig, un uomo che medita vendetta.presenta due trame intrecciate: una su un assassino che vuole attuare diabolica missione di vendetta e un'altra su un vigilante che perseguita una celebrità femminista. Ilpresenta una .