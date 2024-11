Ilfattoquotidiano.it - Sport e legalità, il 70esimo anniversario delle Fiamme Oro: presenti oltre 500 atleti | FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si è celebrato a Roma il 70°del GruppoivoOro della Polizia di Stato con un evento, al Palazzo dei Congressi all’Eur, che non solo festeggia il percorso di questa associazioneiva, ma anche l’impegno deglinella comunicazione dei valori riguardanti loe la. Alla manifestazione, opportunità di dialogo tra istituzione e, hanno partecipato il Ministro delloAndrea Abodi, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.500Oro, molti dei quali vincitori di medaglie alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024 e4000 giovani tesserati. Diversisi sono esibiti dal vivo in varie disciplineive, un’occasione unica per vedere all’opera alcuni dei più grandiitaliani.