Gaeta.it - Sezze: il sindaco Lucidi rifiuta di approvare il bilancio 2024 senza un confronto con Acqualatina

Facebook WhatsAppTwitter Ildi, Lidano, ha preso una posizione chiara riguardo all’assemblea di approvazione deldi, esprimendo la sua decisione di non partecipare all’incontro se non verrà avviato un dialogo significativo con i sindaci dei Comuni soci. La questione non è solo un mero atto burocratico, ma rappresenta l’interesse della comunità die di oltre 600.000 utenti del servizio idrico integrato.La posizione dele le motivazioniLidanoha manifestato le sue preoccupazioni riguardo il coinvolgimento degli azionisti pubblici nel processo decisionale. “Non posso accettare che il ruolo degli azionisti pubblici, che rappresentano la maggioranza delle azioni e le istanze dei cittadini, venga svilito in questo modo,” ha dichiarato il