Quotidiano.net - Secondo cavo sottomarino danneggiato nel mar Baltico. Il ministro tedesco: “Sabotaggio, azione ibrida”

Leggi su Quotidiano.net

Helsinki, 18 novembre 2024 –per telecomunicazioninelin due giorni. Dopo il collegamento Finlandia-Germania, oggi è interrotto il collegamento Lituania-Svezia dalle 10 ora locale (le 11 in Italia). Lo conferma alla Cnn un portavoce della compagnia di telecomunicazioni Telia Lithuania. “E' frutto verosimilmente di unla rottura di unper le telecomunicazioni tra Finlandia e Germania”. E’ convinto ildella DifesaBoris Pistorius. "Nessuno crede che questi cavi siano stati rotti per errore", ha affermato. "Pertanto, dobbiamo concludere, senza sapere esattamente chi sia il responsabile, che si tratta di un'". Il danno ai cavi nel Marè stato denunciato in un primo momento ieri dalla compagnia finlandese di proprietà statale Cinia: il difetto, aveva reso noto, è stato rilevato nelC-Lion1: operativo dal 2016, lungo 1.