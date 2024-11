Quotidiano.net - "Rigopiano siamo noi. E vogliamo giustizia"

Leggi su Quotidiano.net

dall’inviata Poi tra le rovine dicompare una donna elegantissima, ma cosa ci fa in mezzo a quel nulla, che fa pensare solo alla morte? Silvana Angelucci sta inviando un video nella chat di famiglia, la parrucchiera di Castel Frentano con il marito Luciano Caporale è tra i 29 morti nel resort ai piedi del Gran Sasso. Spezza il cuore l’idea di proiettare da dentro le macerie dell’hotel gli ultimi momenti felici dei prigionieri, 40 persone in trappola nel 4 stelle che verrà cancellato da una valanga alle 16.49 del 18 gennaio 2017, solo in 11 si salveranno. Il Teatro Massimo di Pescara è affollato per l’anteprima della docuserie Sky Original E poi il silenzio - Il disastro di, 5 episodi prodotti da Sky Italia e Sky Tg24, in esclusiva da domani 20 novembre su SkyTg24, SkyDocumentaires e Sky Crime, che arrivano dopo il successo del podcast.