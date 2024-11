Zonawrestling.net - Raw 18.11.2024 Rhea is back!

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Van Andel Arena di Grand Rapids, Michigan. Lo show inizia con la WWE Women’s World Champion Liv Morgan e Raquel Rodrigiez che raggiungono il ring. Liv dà il benvenuto a Raw poi dice che ci sono alcune superstar di Smackdown presenti , quindi ha chiesto aiuto a loro e invita suo ring Nia Jax, Candice LeRae e Tiffany Stratton. Nia dice subito che però vuole chiarire delle cose, non le piace Raquel, non le dispiace nemmeno. Nia non pensa affatto a lei. Dice a Liv la medesima cosa. Per quanto riguarda Jade, Bianca e Naomi, invece dice non riesce a smettere di pensare a loro. Bianca, Jade e Naomi la interrompono e con loro c’è anche Iyo Sky. Liv dice che i numeri non tornano, sono sempre in inferiorità numerica essendo solo quattro.