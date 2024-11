Ilfattoquotidiano.it - Processo Regeni, il racconto dei testimoni palestinesi ex detenuti: “Abbiamo visto Giulio bendato e sfinito dalle torture”

“Hoche usciva dall’interrogatorio,dalla tortura. Era tra due carcerieri che lo portavano a spalla, lo riportavano alle celle”. Questo ildi un ex detenuto palestinese in un video di Al Jazeera mostrato in Aula nel corso delsul sequestro, lee l’omicidio del giovane ricercatore universitario.Imputati nelsono 4 quattro 007 egiziani: ovvero, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr).Nel corso dell’udienza, davanti ai giudici della corte d’assise di Roma, parte del reportage è stato trasmesso in aula, con laanza dei due teste: “Hoil 29 gennaio 2016, tra il pomeriggio e la sera, mentre usciva dalla palazzina del carcere e dalla palazzina dove sono le celle.