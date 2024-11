Thesocialpost.it - Potenza, scontro tra due tir: morte due persone nello schianto

Tragico incidente sulla Statale 655 ‘Bradanica’ a Venosa: due vittime e un feritoGravetra due tir sulla Statale 655 ‘Bradanica’, nel territorio di Venosa, in provincia di. Nell’impatto, entrambi i conducenti hanno perso la vita, mentre una terza persona è rimasta ferita ed è stata trasferita d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso.Leggi anche: Honduras, va a fuoco con la sua moto mentre fa benzina: salvo per miracoloLe autorità stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nel frattempo, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico, con deviazioni predisposte per garantire la circolazione.L'articolotra due tir:dueproviene da The Social Post.