Picco influenza già un milione e mezzo di italiani a letto | perché alcuni si ammalano più di altri

Il monitoraggio delle sindromi simil-li entra nel vivo e i primi dati delineano un quadro chiaro: i virusli e respiratori in Italia hanno iniziato a circolare con intensità, colpendo in particolare i piùli. Una partenza che ricalca la diffusione del 2023, anno in cui si registrarono picchi record, e che vede 1,36 milioni diti in un solo mese. I dati arrivano dal primo report RespiVirNet che registra un’incidenza pari a 6,4 casi per mille assistiti, segnalando la categoria dei bambini al di sotto dei cinque anni come quella più colpita, 13,8 casi per mille assistiti.Il bollettino epidemiologico elaborato dal Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità sottolinea come non si tratti soltanto di virusli ma anche di quelli respiratori, evidenziando un aumento progressivo dei dati a distanza di 7 giorni.