Pensiline a protezione degli ingressi al centro oncologico del San Donato

Arezzo, 19 novembre 2024 – Due nuoveper ildell’ospedale Sancui si aggiunge l’Unità Mobile per la promozione dlella salute tornato funzionante. Opere rese possibili grazie al contributo di Calcit Arezzo alle quali si sono affiancate quelle messe in campo da Asl Toscana Sud Est attraverso l’impiego di risorse aziendali per una cifra complessiva di oltre 136 mila euro. Si tratta di due, una a copertura dell’ingresso laterale della palazzina del, utilizzato per l’ingresso di barelle e carrozzine, e l’altra a copertura dell’ingresso principale della struttura che permette di ospitare parenti e accompagnatori dei pazienti che devono sottoporsi a terapia o a visita. Opere donate dal Calcit Arezzo per un valore di 82mila euro comprensive anche della spesa sostenuta per ripistinare l’Unità Mobile per la promozione della salute.