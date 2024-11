Sport.quotidiano.net - Pallacanestro. La Sba al secondo ko consecutivo. I ragazzi di Fioravanti scivolano con il San Miniato

Prima sconfitta in casa ekoper la Bc Servizi Arezzo nella serie B interregionale di basket. Al Palasport "Mario D’Agata" passa la Etrusca Sancol punteggio finale di 59-74. Decisive la cattiveria agonistica e l’intensità difensiva degli ospiti neltempo, che hanno lasciato le briciole al quintetto aretino. La Scuola Basket Arezzo si è fatta preferire nei primi due quarti: a parte lo 0-5 iniziale per gli ospiti, idi coachhanno chiuso il primo parziale avanti 22-19 e anche nelhanno trovato la via del canestro con facilità fino al +9, massimo vantaggio all’interno della gara, ricucito in parte dai pisani prima della sirena dell’intervallo lungo che fissa il punteggio sul 38-33 per gli amaranto. Al rientro in campo, però, gli ospiti cambiano marcia passando in vantaggio con una tripla di Caglio a metà frazione (44-45).