Thesocialpost.it - Nuovo sciopero dei treni in arrivo, Italia a rischio paralisi: le motivazioni e gli orari

Il prossimo fine settimana si preannuncia particolarmente movimentato per coloro che viaggiano in treno. Infatti, sabato 23 e domenica 24 novembre, è stato indetto undai sindacati autonomi, in seguito a quello dello scorso 8 novembre. La mobilitazione avrà inizio alle 21 di sabato e si protrarrà fino alla stessa ora del giorno successivo.Leggi anche: Stupro di gruppo a Palermo, i giovani condannati difesi dalle mamme: “Hanno sbagliato ma non sono mostri”Questo significa che, durante queste 24 ore, ipotrebbero subire ritardi e cancellazioni.La notizia, confermata da Ferrovie dello Stato e dal sindacato Usb, riguarderà “l’intero personale delle aziende del gruppo e delle altre società operanti nel settore ferroviario su scala nazionale”. In particolare, sarà coinvolto il personale delle Ferrovie dello Stato e ditalia, compresetalia Tper e Trenord, che gestiscono il trasporto pubblico locale in Emilia Romagna e Lombardia.