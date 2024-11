Quotidiano.net - Nel cuore verde dell’Italia il potere è donna

Perugia, 19 novembre 2024 – Nel 2000 in Umbria fu eletta la prima presidente della Regione. In questi 24 anni, si sono susseguite cinque legislature, sono cambiati gli equilibri politici, ma con una costante: ilha sempre avuto aluna. Un record in Italia, dove i governatori sono quasi tutti uomini. Da quella storica elezione di Maria Rita Lorenzetti con il simbolo dell’Ulivo alla vittoria di ieri di Stefania Proietti, la leadership femminile non si è mai interrotta. D’altronde, scriveva l’aviatrice Amelia Earhart, "le donne sono come una forza della natura, quando decidono di fare qualcosa, lo fanno". E lo ha fatto la sindaca di Assisi, già al timone della Provincia riuscendo nel miracolo francescano di replicare lo schema del campo largo inclusivo e di mettere tutti d’accordo, dal Pd ai Cinque Stelle, riportando alil centrosinistra.