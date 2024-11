Quifinanza.it - Mercato immobiliare nelle città orientato dalla disponibilità economica delle famiglie

Emerge una forte discrepanza nelladi spesa per l’acquisto della casa fra le grandie i capoluoghi di regione di dimensioni contenute: nei grossi centri la distribuzione degli acquisti degli immobili vede un andamento sostanzialmente equilibrato per quanto riguarda le case economiche o di fascia media, per poi crollare man mano che va salendo il prezzo di vendita.Nei centri più piccoli, invece, l’opzione abitativa scelta con maggiore frequenza riguarda le case più economiche, mentre ladi spesa per l’acquistocrolla già a partire dagli immobili di fascia media.Lo studioÈ quanto risulta da un’analisi effettuata dall‘Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che mostra come il trend registrato a luglio 2024 non si discosti di molto rispetto a quello già rilevato a gennaio.