Sport.quotidiano.net - Maleh, il jolly che dà equilibrio all’Empoli. Con lui in campo solo tre gol incassati

Leggi su Sport.quotidiano.net

Uno dei grandi protagonisti della salvezza della passata stagione, dove è stato una pedina imprescindibile a centrotanto in avvio per Zanetti che nel proseguo del campionato sotto le gestioni Andreazzoli e Nicola, Youssefnon ha mai nascosto il suo gradimento per un ritorno in azzurro dopo che lo scorso giugno era rientrato a Lecce in seguito alla mancata esercitazione del diritto di riscatto sul prestito da parte dell’Empoli. E infatti il 12 agosto, a pochi giorni dall’inizio della Serie A 2024-25, il centrocampista marocchino è diventato nuovamente un giocatore dell’Empoli, sempre in prestito con diritto di riscatto dal club salentino. , pur non essendo un titolare inamovibile come l’anno scorso, ha comunque giocato in tutte le otto partite in cui è stato disponibile saltando le restanti quattro giornate per un infortunio muscolare.