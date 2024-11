Ilfoglio.it - L’elettore di sinistra è mediamente più intollerante dell’elettore di destra

Un’osservazione di Francesco Costa – dall’ultima puntata della sua newsletter, dedicata ai motivi della vittoria di Trump – solleva un tema che riguarda, prima e più che la classe politica, l’antropologia del cittadino comune. I Repubblicani, scrive Costa, sono per lo più accoglienti con chi condivide solo in parte le loro proposte; al contrario, “per le élites, i ‘gruppi’ e gli attivisti dei Democratici, le posizioni non negoziabili sono diventate tantissime: chi è d’accordo con due terzi delle loro proposte è un bigotto razzista omofobo diche farebbe bene a togliersi la maschera e andare con quegli altri”. È la conferma di ciò che molti – e io tra questi – hanno sperimentato mille volte. In generale (salvo biasimevoli eccezioni) con il tizio dici parli, ci litighi, magari ti ci insulti pure ma poi torni a discuterci, daccapo.