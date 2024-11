Ilfattoquotidiano.it - Le loro gabbie si danneggiano e 130 criceti iniziano a scorrazzare sull’aereo: volo TAP Air Portugal fermo per quattro giorni

Forse non si sono trovati bene in stiva, o forse non avevano voglia di viaggiare in aereo: fatto sta che sono fuggiti dalle. Di chi stiamo parlano? Dei 130che sono scappati dallette: a notarli gli addetti ai bagagli che, mentre stavano svuotando ildella TAP Air, li hanno visti liberi e hanno individuato le‘case mobili’ danneggiate.erano stati imbarcati diversi animali, tra cui appunto i 130, furetti e uccelli in gabbia, destinati a un negozio. Il veliè rimasto a terra perin modo da essere sottoposto a “controlli approfonditi” per valutare eventuali danni. Il Telegraph fa sapere che dalla data dell’atterraggio, il 13 novembre, solo il 17 novembre il personale è riuscito a recuperare tutti i. Il quotidiano portoghese Correio da Manhã riporta che gli animali erano stati accettatiTAP dopo essere stati respinti su unprecedente a causa delle condizioni delle