Bollicinevip.com - La Talpa, scoppia la lite tra Marina La Rosa e Andrea Preti: “Brutta aggressività”

Duro scontro traLaa La, cosa è successo tra loroVolano parole al veleno traLa, i due litigano in villaNon corre buon sangue traLa, lo hanno chiaramente confermato anche durante l’ultima puntata de Laandata in onda ieri su Canale 5.I concorrenti avevano deciso di non fare un’offerta questa settimana, quella per cercare di evitare il test finale evitando una possibile eliminazione, l’attore però ha puntato 17.000 euro. La reazione di? Queste le sue parole: “Perché l’ha fatto? Perché lui è un cretin0.”Quando in puntata Diletta Leotta ha chiesto aLase stesse bene lei ha risposto “No, non è tutto ok. In questa pausa che c’è stata io mi sono avvicinata a lui per dirgli ‘bella giocata’.